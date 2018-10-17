В залах Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве проходит ретроспективная выставка одного из основоположников русского авангарда Михаила Ларионова. За несколько лет до революции художник, опередивший время, уехал в Париж по приглашению Сергея Дягилева, где работал над созданием костюмов и декорации к постановкам знаменитых "Русских сезонов".
Художник-авангардист вернулся в Россию
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Художник-авангардист вернулся в Россию
Вот что говорит одна из посетительниц: "Ларионов для меня — русский художник. Да, конечно, были Дягилев, Франция, Париж, но для меня это — русский художник, это авангард, который мы не видели очень много лет".
Выставка работ Ларионова в России — самая масштабная за последние 40 лет и продлится до конца января. На ней представлены 500 экспонатов из российских и зарубежных собраний — живописные работы, графические произведения, архивные документы.