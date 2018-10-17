Помпео: Эр-Рияд помогает в деле Хашакджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением рассказывал госсекретарю США Майку Помпео, что Саудовская Аравия содействует в расследовании дела о предполагаемом убийстве журналиста Джамаля Хашакджи. Об этом сам Помпео сообщил по итогам визита в Анкару. Он напомнил, что турецких следователей и экспертов допустили в здания диппредставительства, где, по данным спецслужб, было совершено преступление.