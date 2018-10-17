В Керченском политехническом колледже произошел взрыв. По последним данным, погибли 13 человек, десятки ранены, многим уже оказана медицинская помощь. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявляют о подрыве неустановленного взрывного устройства. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, возбуждено уголовное дело.
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10 человек погибли в результате взрыва в Керчи
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10 человек погибли в результате взрыва в Керчи
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.
На месте трагедии работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные.
Очевидцы сообщают, что огромное количество машин с мигалками следует в сторону колледжа. Кроме того, по сообщению ТАСС, значительное количество машин реанимации уже прибыли из колледжа в городскую больницу.