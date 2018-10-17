Трагедия в Керчи: жертв всё больше

Число жертв взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже возросло до 19. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф. За помощью к врачам обратились около 50 человек. По информации Следственного комитета России, первоначальный осмотр тел погибших показал, что люди скончались от огнестрельных ранений.