Каталония: "Год позора - год достоинства"

"Год позора - год достоинства" - под такими плакатами сотни сторонников независимости Каталонии собрались во вторник в центре Барселоны и под стенами тюрем, требуя освободить содержащихся там политиков, задержанных в связи с проведением прошлогоднего референдума. Среди них - лидеры общественных организаций Жорди Санчес и Жорди Куишар, обвиняемые в мятеже. Манифестанты встретили аплодисментами супругу Куишара Тшель Боне.

"Речь тут идёт не о независимости, а о демократии,- сказал она. - Нам кажется странным тот факт, что здесь, в Каталонии, мы не можем сделать то, что сделали в Британи шотландцы или в Канаде Квебек. А мы за то же самое подверглись репрессиям вплоть до тюремного заключения".

Санчеса и Киушара посетил в заключении глава женералитета - каталонского регионального парламента - Жоаким (Ким) Торра.

"Голосование не может быть преступлением, - сказал он потом на митинге. - Преступление - это когда за голосование наказывают. Политические заключённые должны вернуться к своим семьям. Мы настаиваем на этом. Мы не примем никакого вынесенного им приговора, кроме решения об освобождении".

Ким Торра, сам сторонник независимости, стал главой автономного сообщества вместо опального Карлеса Пучдемона, переизбранию которого чинил препятствия Мадрид.

Ранее Торра в очередной раз раскритиковал действия испанской полиции, в день прошлогоднего голосования заблокировавшей несколько избирательных участков и применившей силу.

В Мадриде каталонский референдум считают незаконным, так как он был проведён вопреки решению Конституционного суда Испании.