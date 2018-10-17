Эйфория по-канадски: старт продаж марихуаны

Длинные очереди выстроились возле магазина по продаже марихуаны в Нюфаундленде. Ровно в полночь он открыл свои двери, как и десятки других по всей стране.

В среду в Канаде вступил в силу закон, разрешающий хранение, покупку и продажу этого лёгкого наркотика. Отныне канадцы вправе приобретать до 30 граммов марихуаны и выращивать на дому до четырёх кустов конопли.

В ассортименте магазинов - листья, семена, масло и всевозможные аксессуары. Покупатели в эйфории.

"Я переполнен эмоциями. Не могу поверить, что мы это сделали. Все годы активной работы, наконец, привели к результату. Марихуана легализована в Канаде. И каждый должен приехать сюда и получить удовольствие", - говорит один из них.

"Это похоже на отмену запрета на алкоголь, не так ли? Мы будем рассказывать нашим детям о том, что стали свидетелями этого события. Ведь о нём напишут в учебниках истории", - уверен другой.

Канада стала первой из стран "большой двадцатки", легализовавшей марихуану. Оппозиция называет решение правительства Джастина Трюдо преждевременным, утверждая, что оно представляет угрозу здоровью граждан и общественному порядку. Так или иначе, согласно данным статистики, в прошлом году около 5 миллионов канадцев употребили 773 тонны марихуаны на сумму почти 4 миллиарда евро.