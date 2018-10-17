Отставка Пашиняна: уйти, чтобы вернуться

Никол Пашинян рассчитывает, что этим премьером будет снова он: "Цель этой отставки не в том, чтобы покинуть пост премьер-министра, избавившись от возложенных на меня обязанностей, а в том, чтобы довести до конца нашу ненасильственную бархатную революцию, проведя досрочные парламентские выборы и вернув власть народу".

Согласно последним опросам общественного мнения и результатам местных выборов в Ереване, возглавляемый Пашиняном предвыборный партий "Мой шаг" одержит победу на досрочных выборах.

В нынешнем составе парламента, избранном в апреле 2017 г., у сторонников Пашиняна нет большинства. В течение 15 дней после отставки премьера Национальное собрание дважды должно не выбрать нового главу правительства, что требуется для роспуска парламента и назначения новых выборов. Предположительно, досрочные выборы состоятся до 10 декабря.