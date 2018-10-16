Что нужно знать о промежуточных выборах в Конгресс США?

Американцы готовятся к самым неоднозначным промежуточным выборам в Конгресс США за последние несколько десятилетий.

Выборы пройдут 6 ноября на фоне безуспешной кампании демократов против судьи Верховного суда Бретта Кавано.

Уже контролируя Белый дом и обе палаты Конгресса, после назначения Кавано партия Дональда Трампа получила преимущество во всех трех ветвях власти.

В надежде изменить расстановку сил и потеснить республиканцев демократы с удвоенной силой призывают американцев придти на избирательные участки.

Необычайно высокий интерес к голосованию

Промежуточные выборы в Конгресс США проходят в середине каждого президентского срока.

Один из главных вызовов любых промежуточных выборов - низкая явка. Но после победы Трампа в 2016 году американское общество разделилось на два лагеря и интерес к голосованию необычайно вырос.

По официальным данным, в этом году более 800 тысяч американцев зарегистрировались, чтобы принять участие в голосовании. В 2014 году эта цифра составляла 154 тысячи человек.

Демократы идут в наступление

Конгресс США состоит из двух палат: Сената и Палаты представителей. В Сенат избирают 100 сенаторов - по два от каждого из 50 американских штатов.

На данный момент он состоит из 51 республиканца, 47 демократов и двух независимых парламентариев, которые близки к демократам. Если Сенату не удается принять решение по какому-либо вопросу, его принимает вице-президент США республиканец Майк Пенс.

По прогнозам американского агрегатора опросов общественного мнения FiveThirtyEight, республиканцы сохранят большинство в Сенате с вероятностью 79,7%, но демократы смогут отыграться в Палате представителей. FiftyThirtyEight предсказывает им победу с вероятностью 82%.

Сейчас Палата представителей состоит из 235 республиканцев, 193 демократов и семи пустых мест. Палата представителей, как и Сенат, состоит из представителей разных штатов. Каждый штат имеет число представителей, пропорциональное своему населению.

В первую очередь демократы постараются одержать победу в тех штатах, в которых на президентских выборах победил республиканец Трамп.

Например, демократы надеятся, что их техасский кандидат Бето О'Рурк сможет стать первым сенатором-демократом от штата Техас за последние 25 лет, хотя, по последней информации социологического центра Real Clear Politics, он на семь пунктов позади своего республиканского соперника Теда Круза.

В штатах Невада, Иллинойс, Нью-Джерси, Северная Каролина и Калифорния предвыборная гонка также проходит в условиях напряженного противостояния кандидатов двух партий.

А вот действующие сенаторы от демократической партии Элизабет Уоррен из Массачусетса и Кирстен Гиллибрэнд из Нью-Йорка надеются сохранить свои места. Они обе уверенно лидируют гонку и, по слухам, могут стать следующими кандидатами в президенты в 2020 году.

Какие проблемы влияют на избирателей?

Иммиграция. Когда Дональд Трамп впервые объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, он пообещал, что главным направлением его деятельности в случае победы станет борьба с нелегальной иммиграцией из соседней Мексики.

Он увеличил полномочия Службы иммиграции и таможни, что, с одной стороны, привело к усилению мер безопасности на границе, а с другой стороны, усложнило воссоединение семей, прибывающих в США с юга.

Администрация Трампа также предложила внести изменения для желающих получить грин-карту и некоторые государственные пособия. Демократы, воспользовавшись моментом, начали кампанию в защиту тех, кто пострадал от иммиграционной политики действующего президента.

Экономика. Поскольку уровень безработицы упал до рекордно низких за последние 50 лет 3,7%, республиканцы настаивают на признании позитивных тенденций в американской экономике. Тем не менее, экономисты считают, что экономический бум от урезания налогов и прочих нововведений повлиял скорее на крупные корпорации, а не на американский средний класс.

Аналитический центр Pew Research считает, что республиканцы на девять пунктов опережают своих соперников в том, что касается управления экономикой.

Здравоохранение. Здравоохранение остается одной из самых сложных проблем для американских политиков. Если республиканцам удастся сохранить большинство в Конгрессе, то закону "О защите пациентов и доступном медобслуживании", более известном как "Обамакер", может наступить конец.

Несмотря на то, что сторонники Трампа представили альтернативу "Обамакеру" еще при республиканском большинстве, закон, вероятно, не доживет до следующих президентских выборов. Опросы показывают, что общественное мнение в этом вопросе склоняется в пользу демократов, которые выступают за универсальную систему здравоохранения.

Что произойдет при разных результатах голосования?

Если демократам удастся получить большинство в Конгрессе, они могут начать процедуру импичмента Трампа.

Если республиканцы останутся у руля, демократам придется ждать следующих президентских выборов в 2020 году, чтобы снова попытаться взять верх. Со времен Джорджа Буша в США не было президента, который оставался бы не был бы переизбран на второй срок.