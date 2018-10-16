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Норвегия

Обнаружен корабль викингов

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Обнаружен корабль викингов

Обнаружен корабль викингов
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Древний корабль викингов, а рядом с ним захоронения - такую находку сделали ученые в провинции Эстфолл на юго-востоке Норвегии.

Об этом сообщила газета The Guardian.

Для поисков археологи использовали специальный геологический радар высокого разрешения, аппарат позволяет сканировать почву без раскопок.

На глубине полуметра специалисты обнаружили восемь курганов-захоронений, в одном из них оказались обломки 20-метрового корабля викингов.

По словам археологов, некоторые части судна, включая киль и фрагменты корпуса, хорошо сохранились, а скандинавские мореплаватели, чьи останки обнаружены на корабле, были богаты и влиятельны.

По мнению специалистов, открытие имеет важное историческое значение, оно позволит больше узнать об образе жизни и традициях викингов.