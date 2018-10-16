Обыск, проведенный турецкими правоохранителями в саудовском дипучреждении, на который было получено разрешение официального Эр-Рияда, закончен. Он продолжался 9 часов. Речь идет о расследовании исчезновения колумниста "Вашингтон Пост" саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи .
"Дело Хашкаджи": Помпео летит в Эр-Рияд
"Дело Хашкаджи": Помпео летит в Эр-Рияд
Еще на прошлой неделе Анкара дала понять, что в ее распоряжении имеются фото- и видеоматериалы, которые позволяют утверждать, что Хашкаджи был убит, тело его расчленили, и что для этой акции устранения оппозиционного журналиста власти королевства отправили эскадрон смерти в количестве 15-ти человек.
Сразу два СМИ, CNN и "Нью-Йорк Таймс" заявили, что власти королевства готовятся признать убийство Хашкаджи, которое произошло, как подчеркивается, во "время допроса".
В понедельник Дональд Трамп отправил в Эр-Рияд госсекретаря Помпео. Шеф американский дипломатии должен встретиться с королем Салманом, чтобы обсудить "дело Хашкаджи".
Джамаль Хашкаджи был известен публикациями с острой критикой нынешнего фактического правителя саудовского королевства, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.