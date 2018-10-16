Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку во вторник. Об этом политик объявил в прямом эфире Общественного телевидения страны.
Армения без премьер-министра
Армения без премьер-министра
Отказ премьер-министра от поста главы правительства не стал сюрпризом.
Ранее Пашинян заявил, что готовится уйти в отставку, чтобы ускорить процесс проведения досрочных парламентских выборов.
Политик был лидером протестов, которые в апреле этого года привели к смене власти в Армении. Тем не менее, в парламенте партию Пашиняна "Гражданский договор" представляют только пять из 105 депутатов. Политик надеется, что ситуация изменится после досрочных выборов.
В течение 14 дней после отставки премьер-министра Армении парламент страны, согласно конституции, должен избрать нового главу кабинета министров. В случае неизбрания премьера с двух попыток законодательный орган распускается и назначаются внеочередные парламентские выборы. Все четыре фракции парламента Армении заявили о том, что не собираются выдвигать кандидатов на пост главы правительства. Согласно планам Пашиняна, досрочные выборы законодательного органа страны состоятся в первой половине декабря.