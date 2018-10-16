Стало известно о смерти одного из отцов-основателей корпорации Microsoft.
Умер Пол Аллен
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Умер Пол Аллен
Американский миллиардер Пол Аллен, убедивший Билла Гейтса уйти из университета, чтобы заняться программированием, скончался на 66-м году жизни. Семья Аллена сообщила, что причиной смерти стали осложнения онкологического недуга, которым Аллен страдал уже несколько месяцев.
О том, что у него выявлена тяжелая форма лимфомы, Аллен заявил сам несколько недели назад.
Аллен и Гейтс дружили со школы, однако уже будучи на вершине успеха, они поссорились, и Аллен ушел из корпорации, сохранив, тем не менее, место в совете директоров одного из гигантов IT-индустрии.