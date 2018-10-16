Полиция Кёльна не исключает, что захват заложницы на железнодорожном вокзале был терактом. Об этом стало известно на специально созванной пресс-конференции.
Нападение в Кёльне может быть терактом
Нападение в Кёльне может быть терактом
Как утверждают правоохранители, расследование ведется в разных направлениях.
Полиция устанавливает мотивы и личность преступника.
По словам очевидцев, во время нападения атаковавший выкрикивал, что принадлежит к ИГИЛ. Официально исламистская группировка эту информацию пока не подтвердила.
Немецкие СМИ, в частности Deutsche Welle сообщают, что после завершения операции полицейские нашли на месте происшествия вид на жительство, выданный властями Кёльна на имя 55-летнего гражданина Сирии.
Следователям предстоит установить, принадлежал ли документ нападавшему.
Известно, что человек, которому был выдан этот вид на жительство, за последние два года уже несколько раз попадал в поле зрения полиции - по подозрению в краже и угрозах насилия.