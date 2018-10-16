Австралия: Меган и Гарри подарили кенгуру и угги

Принц Гарри и его супруга Меган во время турне по Австралии получили подарки для своего будущего первенца. Во время приема в официальной резиденции генерал-губернатора Австралии сэра Питера Косгроува и его жены леди Линн Косгроув, гостям вручили игрушечного кенгуру с кенгуренком и ботиночки-угги. О том, что герцог и герцогиня Сассекские ожидают пополнения в семье, Кенсингтонский дворец сообщил накануне.

Джо Литл, редактор Majesty Magazine: "Удивляет сам момент объявления о беременности Меган. Новость пришла на фоне большого тура, который совершают супруги. Обычно о таком нам говорят уже после поездки".

Первенец Меган и Гарри будет седьмым в очереди на престол, вслед за дедом принцем Чарльзом, дядей принцем Уильямом, тремя его детьми - Джорджем, Шарлоттой, Луи - и своим отцом принцем Гарри. Без отдельного разрешения Елизаветы II ребенок не сможет стать принцем или принцессой: Гарри женился на девушке не королевских кровей. Поэтому, если у пары родится сын, он получит официальный титул графа Дамбартонского, если дочь - леди Виндзор. Впрочем, ребенок может стать гражданином США, как его мать. И в Америке этого ждут.

Барбара, жительница Нью-Йорка: "Я очень рада за них. Думаю, они будут прекрасным примером для всех родителей".

Пера, туристка из Денвера: "Это прекрасное известие. Я считаю, что это сблизит две наши страны".

Многочисленные туристы в британской столице также пребывают в восторге от новости.

Браден, турист из Канады: "Это замечательно. Я был рад, когда поженились Уильям и Кейт, когда у них появились дети. Я доволен, что монархия продолжает существовать. Мы любим королевскую семью. Так что, я счастлив, что все произошло".

Ну, а для некоторых, объявление Кенсингтонского дворца прошло практически незамеченным.

Ли Бич: "Все как у всех, кто собирается иметь детей. Не так ли? Так что для меня это не такая уж и большая новость. Она не первая и не последняя женщина, у которой будет ребенок".

Первенец Гарри и Меган появится на свет весной 2019 года.