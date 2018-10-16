Столкновения на границе сектора Газа и Израиля
Минздрав сектора Газы сообщил, что в результате действий израильских военных ранены 32 человека. Десяткам участникам акции протеста, проходящей на северном побережье, потребовалась медицинская помощь из-за слезоточивого газа попавшего в дыхательные органы и глаза.
С марта палестинцы проводят мирные акции протеста под названием "Великое возвращение". Манифестация проходит на границе сектора Газа с Израилем.
За это время в ходе протестов погибли не менее 155 человек, тысячи палестинцев были ранены.