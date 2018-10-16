"Брексит": в преддверии саммита ЕС

Британские министры одобрили предложения премьера страны Терезы Мэй, с которыми она собирается выступить на предстоящем саммите ЕС, посвящённом «брекситу». При этом ряд министров готовы подать в отставку, если Мэй пойдёт на дальнейшие уступки Брюсселю.

Между тем, хотя лидеры ЕС сочли предложения Мэй убедительными, глава ирландского МИДа Саймон Ковни назвал слишком сложным её план решения проблемы Северной Ирландии: «Предложенный план состоит в том, чтобы вся Британия была частью общей таможенной территории с ЕС. Это намного сложнее, чем сделать это только для Северной Ирландии, поскольку, если речь будет идти о всей Британии, то потребуется найти ответы на многие другие вопросы. Если Британия действительно получит привилегированный доступ в таможенный союз ЕС, то Евросоюзу потребуются разъяснения по целому ряду технических моментов, чтобы убедиться, что Британия не получает от этого конкурентного преимущества».

ЕС хочет сохранить Северную Ирландию в таможенном союзе и едином рынке после «брексита», но сторонам пока не удаётся договориться о том, как это осуществить. В преддверии намеченного на среду саммита Тереза Май обсудила свои предложения с другими лидерами ЕС, чтобы заручиться их поддержкой. Но большинство наблюдателей не ожидают, что новая встреча в Брюсселе станет прорывной.