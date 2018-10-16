Макрон: "Политический курс не изменится"

Последние перестановки во французском кабинете министров никак не отразятся на взятом ранее политическом курсе правительства на проведение намеченных реформ. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в своём телеобращении: «Речь не идёт ни о повороте, ни о каких-либо изменениях политического курса. Я прошу вновь сформированное правительство продолжать преобразования, необходимые нашей стране, преследуя при этом простую цель: вновь взять в свои руки управление своей судьбой».