Лавров: "Совет Европы подпишет себе приговор"

Россия возобновит выплату членских взносов в бюджет Совета Европы, когда её восстановят в правах, заявил министр иностранных дел. Организация лишила российскую делегацию право голоса в 2014 году после крымского референдума.

В интервью Euronews Сергей Лавров сказал, что Россия может сама покинуть Cовет Европы.

"Я слышал заявление российских парламентариев о том, что если это безобразие будет продолжаться, то Совет Европы сам подпишет себе приговор. Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твёрдая позиция. Мы вступали в Совет Европы, исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское, универсальное, правовое, гуманитарное пространство. Те, кто это пространство сейчас подорвал путём нарушающих устав нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав, они, я убеждён, знают, на что идут. Если они хотят Россию исключить из Совета Европы, мы ей такой радости не доставим, мы уйдём оттуда сами".

Также глава российского МИД высказался по поводу инцидента в британском Солсбери.

"Где Юлия Скрипаль, где Сергей Скрипаль? Всё, что нам предъявили, - это трупы кошки, хомяка и, извините, бедной женщины без определённого места жительства, некий флакон с духами... это всё напоминает какой-то гротеск".

"Вы верите, что дипломатические отношения с Великобританией, с Западом могут улучшиться?" - спрашивает наш корреспондент Галина Полонская.

"Очень забавно, как после Солсбери и до сих пор британские представители, эмиссары носятся по всей Европе и требуют, чтобы страны ЕС присоединялись к санкциям. Они уговорили не всех, но многих в своё время выслать наших дипломатов после Солсбери. Сейчас тоже придумывают новые, уже системные санкции, которые весь Евросоюз будет обязан принимать против любых нарушителей запрета на химическое оружие, и многое другое. То есть получается, что страна, которая выходит из Евросоюза, судорожно пытается сделать всё, чтобы влиять на политику ЕС в отношении России".

Полная версия интервью с Сергеем Лавровым: