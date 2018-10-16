Помпео в Эр-Рияде: ни слова о Хашкаджи?

Государственный секретарь США Майкл Помпео, прибывший в Эр-Рияд с официальным визитом, провёл переговоры с королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абд аль-Азизом, а затем с наследным принцем и правителем королевства Мухаммедом ибн Салманом.

Как сообщило министерство иностранных дел Саудовской Аравии в своём коммюнике, на переговорах стороны подтвердили стратегический характер двустороннего партнёрства. В коммюнике нет информации, обсуждалась ли ситуация вокруг пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которая и послужила поводом для визита Помпео в Эр-Рияд.

Турция продолжает расследовать предположительное убийство журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле.

"Существует теория, что его допрос Джамала в консульстве был записан часами Apple watch, которые были на его руке, когда он пришёл в консульство. Но эксперты по технологиям отвергли это предположение. По их словам, этот вариант практически невозможен. Многие из экспертов полагают теперь, что Турция установила в консульстве прослушку, с помощью которой и получила записи того, что происходило внутри," – говорит корреспондент агентства Reuter в Стамбуле Эмили Уитер.

Ранее американские СМИ сообщили, что Эр-Рияд готов признаться в гибели Хашкаджи в ходе допроса в стенах консульства. Но пока эта информация не подтвердилась.