"Таможенной границы на острове Ирландия быть не должно"

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни в интервью корреспонденту Euronews Шонне Мюррей рассказал о том, что его страна настаивает на включении в договор о "брексите" пункта о недопустимости появления на острове Ирландия таможенной границы:

"Если ЕС не сможет достичь соглашения с Лондоном, то последствия у этого будут настолько огромными и негативными, и в первую очередь для Великобритании и Ирландии, что я уверен, что соглашение всё-таки подписано будет. У меня нет сомнений в том, что команда Барнье и сам Мишель Барнье договорятся о соглашении, которое будет соответствовать объявленным целям, совершенно обоснованным.

Из-за того, что Соединённое Королевство намерено выйти из таможенного союза и общего рынка, из-за того, что они собираются подписывать двусторонние торговые договоры с различными странами мира, из-за этой их позиции, мы должны настаивать на получении гарантий защиты нашего острова и двух существующих на нём юрисдикций. Мы должны обеспечить сохранение всего того, что было достигнуто за последние 20 лет со времени начала мирного процесса, а именно беспрепятственную торговлю и стабильность в отношениях между людьми, проживающими по обе стороны границы. «Брексит» не должен нанести этому порядку никакого вреда.

Наша главная задача это включение в договор о выходе Британии пункта о сохранении статус-кво на границе. И его действие не должно быть ограничено по времени. Он должен оставаться в действии до тех пор, пока мы не договоримся о чём-то лучшем. Что касается вопроса, будет ли распространятся этот пункт на всю территорию Великобритании или нет, то в этом я доверяю команде Барнье. Они должны помочь британцам в пределах своих возможности. Но Мишель Барнье также должен думать об интересах общего рынка и таможенного союза".