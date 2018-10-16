В правительстве Франции произошли перестановки. Они потребовались после решения Жерара Колона уйти в отставку с должности министра внутренних дел.
Перестановки во французском правительстве
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Перестановки во французском правительстве
Его место занял Кристоф Кастанер, близкий соратник Макрона, который до сих пор возглавлял президентскую партию "Республика на марше" и был госсекретарем правительства по связям в парламенте.
Государственным секретарем при новом министре внутренних дел назначили Лорана Нуньеса, бывшего главу Генеральной дирекции внутренней безопасности.
Представлять правительство в парламенте теперь будет Марк Фено, бывший председатель фракции "Демократического движения" (MoDem).
Новым министром сельского хозяйства стал Дидье Гийом, бывший лидер фракции социалистов в Сенате.