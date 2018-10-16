Во Франции во вторник продолжалась эвакуация жителей населенных пунктов на юге страны, пострадавших от сильных наводнений. Там затоплены десятки тысяч домов, дороги, закрыты учебные заведения. По последним данным, жертвами стихии стали 12 человек.
Франция борется с последствиями наводнений
Франция борется с последствиями наводнений
В минувшие выходные в отдельных районах департамента Од за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Затопленные улицы превратились в реки с сильным течением, которое смывало на своем пути даже автомобили. Однако жители некоторых населенных пунктов до последнего не покидали свои дома, надеясь на лучшее.
"Меня это немного беспокоило. Я живу здесь рядом и боялась, что вода поднимется к нам. Мы могли эвакуироваться. Но думаю, что я в безопасности", - рассказывает эта женщина.
Правительство Франции объявило пострадавшие районы зоной природной катастрофы, а президент Эммануэль Макрон адресовал жителям затопленных районов слова поддержки.