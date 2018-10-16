Audi оштрафуют на 800 млн евро

Штраф в размере 800 миллионов евро должен будет заплатить в Германии автоконцерн Audi. Такое решение вынесла прокуратура Мюнхена по делу о манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в дизельных автомобилях компании. В руководстве группы Volkswagen, куда входит Audi, уже подтвердили, что штраф будет заплачен. В компании рассчитывают, что скандальная страница будет после этого перевёрнута. Между тем, расследование в отношении бывшего руководителя Audi Руперта Штадлера и других сотрудников по-прежнему продолжается.