Штраф в размере 800 миллионов евро должен будет заплатить в Германии автоконцерн Audi. Такое решение вынесла прокуратура Мюнхена по делу о манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в дизельных автомобилях компании. В руководстве группы Volkswagen, куда входит Audi, уже подтвердили, что штраф будет заплачен. В компании рассчитывают, что скандальная страница будет после этого перевёрнута. Между тем, расследование в отношении бывшего руководителя Audi Руперта Штадлера и других сотрудников по-прежнему продолжается.
Audi оштрафуют на 800 млн евро
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Audi оштрафуют на 800 млн евро
«Честно говоря, не могу понять, почему правительство не назначило штраф намного раньше, – отметил представитель партии Зелёных Оливер Кришер. – Компанию можно было оштрафовать три года назад. И теперь государственным прокурорам приходится выполнять работу министерства транспорта. Власти пытались защитить автопром».
Три года назад выяснилось, что программное обеспечение в автомобилях компании выдавало заниженные данные об уровне вредных веществ в выхлопных газах.