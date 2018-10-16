17 октября Канада станет второй страной в мире вслед за Уругваем, где продажа, покупка и употребление марихуаны будут легальны. Таким образом канадский премьер-министр Джастин Трюдо выполнил обещание, данное соотечественникам минувшим летом. В день начала продаж по всей стране заработает более 100 легальных точек по продаже марихуаны. Одна из них - кафе Tokyo Smoke в Торонто. Ее владелец, поддерживающий так называемое "искусство жить" с марихуаной, очень рад новости, ведь до этого, в его кафе можно было приобрести все необходимые аксессуары для потребления марихуаны, кроме самой травы.
Канада, страна листа конопли
Канада, страна листа конопли
Джош Лион, владелец кафе Tokyo Smoke: "Я думаю, Канада станет мировым лидером в области марихуаны, это здорово, и это то, чем мы должны гордиться. У нас есть возможность продемонстрировать, как эта модель может работать на федеральном уровне, - это большая ответственность, которую мы более чем счастливы взять на себя".
Теперь канадцы смогут покупать до 30 граммов марихуаны и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. Марихуаной можно будет торговать и в онлайн-магазинах.
По данным Статистического управления страны, около 5 миллионов канадцев или 16% населения в прошлом году употребили 773 тонны марихуаны, потратив на это 5,5 миллиардов местных долларов. При этом лишь небольшая доля наркотика принималась в легальных терапевтических целях.