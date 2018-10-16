Бавария: последствия выборов

Выборы в Баварии стали ударом по правящей в Германии коалиции, и ответственность за это многие возлагают на министра внутренних дел страны Хорста Зеехофера, который между тем отказывается уходить в отставку.

Для канцлера Германии Ангелы Меркель утрата поддержки избирателей оказалась, по-видимому, неожиданностью, но она нашла этому объяснение: «Даже лучших экономических показателей и практически полного отсутствия безработицы во всей Баварии для людей недостаточно, если не хватает чего-то очень для них важного, и речь идёт о доверии».

Наблюдатели отмечают, что именно предвыборная стратегия коалиции привела к росту популярности небольших партий и усилению партии Зелёных. Своим мнением делится политолог Вольфганг Меркель: «На канцлера и дальше будет оказываться давление. На партийной конференции, которая пройдёт в декабре, ей предстоит решить, хочет ли она остаться и партийным лидером, и канцлером. И если она останется только канцлером, то это начало конца. Так сказать, закат её карьеры. Поэтому я полагаю, что она останется и лидером партии. Но это значит, что нет никаких новых идей, ничего нового, ничего творческого. То есть, в итоге, всё останется так же, как было раньше».