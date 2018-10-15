Йемен: детям здесь опасно жить

Миллионы детей в Йемене погибают от голода и болезней. В стране, раздираемой гражданской войной, не хватает продовольствия. Цены на продукты питания неимоверно высоки. Истощенный детский организм не в силах справиться с болезнями. Последствия острого недоедания - задержки в физическом и умственном развитии - зачастую необратимы.

По словам врача Аиды Хусейн, у многих пациентов этой клиники в Адене, в том числе из-за недоедания, развивается сепсис. "Есть опасение, что такие дети не выживут. Вот эта девочка весит всего 10 килограммов, а должна по меньшей мере 15", - говорит врач.

В городе Ходейда, на западе Йемена, в центрах распределения продовольствия выстраиваются огромные очереди. Ежедневно жителям города приходится сталкиваться со смертельной опасностью. В минувшие выходные в провинции Ходейда 15 мирных йеменцев стали жертвами обстрела микроавтобусов. Еще двадцать человек получили ранения. Двенадцатилетнему Халеду удалось выжить в одной из подобных атак. Но до сих пор мальчик плохо спит по ночам:

"Я хочу, чтобы война поскорее закончилась, чтобы я снова стал учиться, ходил в школу, нормально жил. Хочу, чтобы сбылись мои мечты. Я призываю все правозащитные организации оказать помощь Йемену, чтобы в нашей стране перестали убивать детей, женщин и мужчин".

Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами не прекращается в Йемене с августа 2014 года. Жертвами конфликта уже стали десять тысяч человек. Свыше 56 тысяч получили ранения.