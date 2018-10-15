Воспоминания о Первой мировой

Во время Первой мировой войны отца этой пожилой женщины по имени Гюлсерен Ортахамамджилар взяли в плен русские солдаты, а мать провела детство в городе, оккупированном русскими войсками.

Гюлсерен рассказывает нам о воспоминаниях, которыми делились с ней её родители.

"Мой отец провёл в плену восемь лет. Это то, что я слышала от матери. Быть заключенным, конечно же, тяжело. Но мама говорила, что русские были добры к нему.

Ещё, когда русские солдаты оккупировали город Эрзинджан, они были очень добры и к турецкому народу. Они не создавали особых трудностей для местных жителей, не мучали их, не пытали", - говорит дочь турецкого военнопленного.

Мама часто вспоминала о своём детстве - например, о том, как русские солдаты ели яблоки, а турецкие дети наблюдали за ними издалека, думая, что яблоки отравлены. Но все равно каждый хотел их попробовать, потому что во время войны достать фрукты было крайне трудно.

Когда солдаты пытались их угостить, те пугались, ведь родители строго-настрого запрещали брать что-либо у русских. Тогда солдаты надкусывали яблоки, говоря: "смотрите, в них нет яда”, а затем давали детям", - заключает наша собеседница.