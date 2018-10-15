Анализ глобальных метеоданных подтверждает: сентябрь-2018 оказался теплее обычного. В Европе первый месяц осени поставил абсолютный температурный рекорд. Самые высокие показатели были зафиксированы в Португалии и на западе Испании.
Жаркая осень: планета борется со стихийными бедствиями
Жаркая осень: планета борется со стихийными бедствиями
Япония тем временем получила сполна: два разрушительных тайфуна пришли в Страну Восходящего Солнца после затяжных дождей, оползней, наводнений и рекордной жары, зафиксированных ранее в этом году.
Сильнейший тропический циклон принес опасную для жизни непогоду на Филиппины, в Китай и Гонконг, там погибли 134 человек.
В США ураган "Флоренс" также привел к десяткам жертв, принеся рекордное количество осадков в Северную и Южную Каролину.
Тем временем Арктический морской маршрут стал доступнее из-за истончения ледяного панциря. В сентябре датский контейнеровоз впервые смог пройти этим Североморским путем.