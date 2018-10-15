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Сирия

Идлиб: как выполняются договоренности?

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Идлиб: как выполняются договоренности?

Идлиб: как выполняются договоренности?
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Понедельник, 15 октября, был назван в качестве даты, когда процесс создания демилитаризованной зоны в Идлибе должен быть завершен.

Накануне стало известно, что боевики на юго-западе этой провинции на границе с Хамой частично отвели тяжелые вооружения.

Профессор политологии из университета ТОВВ (Анкара) Бурак Ёзпек, тем не менее, полагает, что такая перспектива устраивает не всех: "Реакция у тех, кто должен покинуть эту зону, может быть непредсказуемой, особенно в отношении турецкого и российского воинского контингентов, говорит он".

Глубина демилитаризованной зоны в Идлибе должна составить от 15 до 20 км, контролировать ее будут патрули военной полиции России и турецкие военные подразделения