Под Парижем задержаны чеченцы-рэкетиры

В ходе спецоперации под Парижем полиция задержала 23 чеченца входивших в группировку рэкетиров. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Figaro, не указав гражданство задержанных чеченцев.

Банда взымала по 200 евро с грузовых фур и автобусов, въезжавших в Париж из стран Восточной Европы (Молдавии, Польши и Украины). Водителей, которые отказывались платить, избивали. За месяц преступники собирали до 200 тысяч евро "налога". Все задержанные были взяты с поличным в момент, когда они получали деньги от шоферов.

По данным ТАСС, группировку возглавлял 40-летний чеченец, проживавший со своей сожительницей в Ливри-Гарган. Ранее он был известен полиции только в связи с мелкими нарушениями закона.

Газета Le Figaro также отмечает, что среди задержанных были и люди, представляющие угрозу французской госбезопасности, так называемые fiche S. Однако информации о том, что они могут быть связаны с террористическими объединениями, к настоящему времени нет.

В этом году полиция уже имела дело с тремя представителями местной чеченской общины по делам, связанным с терроризмом. 12 мая 20-летний Хамзат Азимов, имеющий французское гражданство, напал с ножом на прохожих в районе парижской оперы. В результате один человек был убит и пятеро ранены. Террорист был застрелен полицией.

В сентябре был арестован 18-летний Абдул-Малик А., входивший в состав исламистской чеченской группировки, базировавшейся в Страсбурге и подозреваемой в подготовке теракта. Несколькими днями ранее в городе Монтобане (юг страны) был задержан по подозрению в причастности к террористической деятельности 16-летний чеченец.

Российское посольство в Париже отреагировало на сообщения СМИ. Как сообщили РИА Новости в представительстве, дипломаты проверяют информацию о задержании чеченцев.

По данным французского Управления по защите беженцев и лиц без гражданства, число российских беженцев, проживающих во Франции, большую часть из которых составляют чеченцы, составляет около 15 000 человек, об этом сообщает издание Le Point.