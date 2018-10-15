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Захват заложницы в Кёльне

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Захват заложницы в Кёльне

Захват заложницы в Кёльне
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Полиция ФРГ обезвредила мужчину, захватившего заложницу на главном железнодорожном вокзале в Кёльне. В ходе спецоперации предполагаемый преступник получил тяжелое ранение. Об этом сообщила местная полиция в твиттере.

По словам медиков, жизни заложницы ничего не угрожает, женщина отделалась ранением легкой степени.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в аптеке, расположенной в здании вокзала.

Стражи правопорядка оцепили район вокзала и по громкоговорителю попросили людей покинуть территорию.

По данным местных СМИ, были слышны два выстрела, полиция этой информации не подтвердила.

В результате происшествия нарушено движение поездов, многие рейсы отменены.