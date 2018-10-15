ХСС в поисках коалиции

Союзники Ангелы Меркель не смогли получить большинство в Баварии. На парламентских выборах в одном из крупнейших регионов Германии партия Христианско-социальный союз, которая входит в блок с Христианско-демократическим союзом под руководством канцлера страны Ангелой Меркель, по предварительным данным набрала чуть больше 37% голосов. Таким образом, ХСС впервые за более, чем 60 лет не сможет сформировать правительство.

"Даже после оглашения результатов выборов, мои предпочтения незыблемы, я - за коалицию с партией "Свободные избиратели". Мне кажется, это настоящая демократия, когда вы общаетесь с правыми силами будущего правительства в ходе предварительных переговоров, а не с "Альтернативой для Германии". В конце дня мы должны задать себе вопрос: Что нужно Баварии? Формирование стабильного правительства или оценочные суждения о том, кто какую пощечину получил на выборах", - заявил глава ХСС Хорст Зеехофер.

Второй партией в ландтаг, как ожидалось, стали "Зеленые", они получают 17,5% голосов. Для партии это большой успех, ее поддержка увеличилась больше чем в два раза - с 8,6% в 2013 году.

Крайне-правая «Альтернатива для Германии» получила 10,2%.

Главная оппозиционная партия ФРГ - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сильно потеряла в поддержке и получила всего 9,7% голосов. Это худший результат партии в Баварии. На федеральном уровне СДПГ образует правящую коалицию с партийным союзом Меркель ХДС/ХСС.