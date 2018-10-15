Международная правозащитная организация "Международная Амнистия" заявляет о похищении своего сотрудника в Ингушетии.
Похищение правозащитника в Ингушетии
Похищение правозащитника в Ингушетии
Олег Козловский прилетел в Магас 5 октября из-за протестов, связанных с соглашением о границе между Ингушетией и Чечней.
По словам активиста, ему предложили пройти в машину, чтобы поговорить с организатором акции. Затем двое неизвестных увезли его за город.
"Один из этих людей положил меня лицом вниз, достал пистолет, приставил его к затылку и сказал, что он меня застрелит", - говорит правозащитник.
МВД по Республике Ингушетия сообщило, что информация не нашла подтверждения.
С конца сентября в республике не прекращаются протесты. Местные считают пограничное соглашение несправедливым и утверждают, что по документу Ингушения теряет свои территории.