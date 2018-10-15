"Альтернативную Нобелевскую премию по литературе" присудили Мариз Конде

Шведская Новая академия назвала имя лауреата "альтернативной Нобелевской премии по литературе". Им стала французская писательница Мариз Конде. Награда присуждена ей "за исследование эпохи колониализма, ценностей традиций и культурного наследия".
"Члены жюри приняли единогласное решение. Произведения всех трёх кандидатов были интересны для чтения. Но мы сошлись во мнении, что именно победитель соответствует критерию раскрытия темы человека в этом мире", - рассказывает Энн Уилсон, председатель жюри.
Мариз Конде родом из Гваделупы - заморского департамента Франции. 81-летняя писательница - автор многочисленных романов, новелл, книг для детей и нескольких театральных пьес.
"Новая академия" была создана по инициативе более ста деятелей культуры после того, как Нобелевскую премию по литературе решили в этом году не вручать из-за скандала в Шведской академии.
"Мы считаем, что авторы по всему миру, читатели и литература не должны быть наказаны за то, что представители патриархальных, привилегированных, аристократических кругов злоупотребляют оказанным им доверием. Наши доводы очевидны: мы выступаем за демократию, равенство и равноправие", - пояснила одна из инициаторов Александра Паскалиду.
Награду вручат в конце года, после чего Новую академию распустят.