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Швеция

"Альтернативную Нобелевскую премию по литературе" присудили Мариз Конде

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"Альтернативную Нобелевскую премию по литературе" присудили Мариз Конде

"Альтернативную Нобелевскую премию по литературе" присудили Мариз Конде
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Шведская Новая академия назвала имя лауреата "альтернативной Нобелевской премии по литературе". Им стала французская писательница Мариз Конде. Награда присуждена ей "за исследование эпохи колониализма, ценностей традиций и культурного наследия".

"Члены жюри приняли единогласное решение. Произведения всех трёх кандидатов были интересны для чтения. Но мы сошлись во мнении, что именно победитель соответствует критерию раскрытия темы человека в этом мире", - рассказывает Энн Уилсон, председатель жюри.

Мариз Конде родом из Гваделупы - заморского департамента Франции. 81-летняя писательница - автор многочисленных романов, новелл, книг для детей и нескольких театральных пьес.

"Новая академия" была создана по инициативе более ста деятелей культуры после того, как Нобелевскую премию по литературе решили в этом году не вручать из-за скандала в Шведской академии.

"Мы считаем, что авторы по всему миру, читатели и литература не должны быть наказаны за то, что представители патриархальных, привилегированных, аристократических кругов злоупотребляют оказанным им доверием. Наши доводы очевидны: мы выступаем за демократию, равенство и равноправие", - пояснила одна из инициаторов Александра Паскалиду.

Награду вручат в конце года, после чего Новую академию распустят.