Экстремальный фестиваль

В Сочи съехались любители острых ощущений со всего мира. В Скайпарке четвертый год подряд прошёл фестиваль по бейсджампингу – прыжкам с парашютом с фиксированных объектов.

В этом году в фестивале приняли участие около 70 спортсменов. Они падали в ущелье с одного из самых длинных пешеходных подвесных мостов в мире, расположенного на высоте более 200 метров. За три дня соревнований было совершено около 500 прыжков.

Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом и рассматривается как крайне экстремальный вид спорта.