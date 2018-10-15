Жители юга Франции пострадали от мощного наводнения

Жертвами наводнения на юге Франции стали по меньшей мере 10 человек. Удар стихии пришелся на департамент Од, где за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Уровень воды в реке Од поднялся более чем на семь метров. В районе города Каркассон затоплены несколько населенных пунктов. В ликвидации последствий наводнения принимают участие сотни спасателей и пожарных; задейстованы вертолеты. Из-за стихии без электричества остались около восьми тысяч домов. Многие автотрассы в департаменте затоплены. Прервано и движение поездов. Закрыты все учебные заведения. По оценкам службы наблюдения за паводками, нынешнее наводнение стало самым сильным в департаменте Од за последние 127 лет.