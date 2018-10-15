Мирное шествие переросло в столкновения с полицией

В чилийском Сантьяго вспыхнули столкновения в воскресенье. Мирная демонстрация, в которой приняли участие тысячи человек, переросла в стычку в полицией. Шествие было посвящено защите самой крупной группы коренного населения Чили – мапуче, что дословно переводится как люди земли.

Мапуче, или арауканы, выступают против колонизации три сотни лет. Сначала они боролись с испанскими конкистадорами, затем с чилийцами.

Эти конфликты - самые долгоиграющие в Латинской Америке, периодически на этой почве вспыхивает насилие.