Гарри и Меган ждут ребенка

Принц Гарри и его супруга Меган ожидают рождения первенца весной 2019 года. В понедельник Кенсингтонский дворец подтвердил слухи о беременности герцогини Сассекской Меган в своем официальном аккаунте в твиттере. В заявлении дворца говорится, что "Их Королевские Высочества высоко оценили всю поддержку, которую они получили от людей во всем мире с момента их свадьбы в мае, и рады, что могут поделиться этой счастливой новостью с публикой".