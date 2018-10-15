Принц Гарри и его супруга Меган ожидают рождения первенца весной 2019 года. В понедельник Кенсингтонский дворец подтвердил слухи о беременности герцогини Сассекской Меган в своем официальном аккаунте в твиттере. В заявлении дворца говорится, что "Их Королевские Высочества высоко оценили всю поддержку, которую они получили от людей во всем мире с момента их свадьбы в мае, и рады, что могут поделиться этой счастливой новостью с публикой".
Гарри и Меган ждут ребенка
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Гарри и Меган ждут ребенка
"Я думаю, что эта новость стала для всех сюрпризом и очень хорошим началом их австралийского тура. Десятки тысяч людей хотели бы увидеть Гарри и Меган, а теперь их ожидает нечто гораздо большее, потому что они хотят пожелать будущей матери много радости и крепкого здоровья на протяжении всей ее беременности". - говорит Дики Арбитер.
Без отдельного разрешения Елизаветы II дети принца Гарри не смогут быть принцами и принцессами из-за того, что он женился на девушке не королевских кровей. Поэтому если у пары родится сын, он получит официальный титул графа Дамбартонского, если дочь - леди Виндзор.