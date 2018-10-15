Наводнение на юге Франции: число жертв растет

По меньшей мере семь человек стали жертвами наводнения на юге Франции. Из-за проливных дождей, уровень воды в реке Од поднялся более чем на семь метров. Такого здесь не помнят с 1891 года. В ночь на понедельник в департаменте Од выпало триста миллиметров осадков - трехмесячная норма. В районе города Каркассон затоплены несколько населенных пунктов.