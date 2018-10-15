Европейские чемпионы по пестицидам

Лидерами потребления пестицидов в Европе, по данным на 2016 год, стали Испания и Франция: каждая из этих стан потребляет на внутреннем рынке более 70 тысяч тонн химических удобрений в год. В первую четвёрку входят также Италия и Германия. Вместе эти четыре страны потребляют 79% пестицидов по Евросоюзу.