Цвет победы - "зеленый"

В конце 70-ых партия, объединяющая экологически ориентированных политиков и активистов, приняла программу, и вот, 36 лет спустя она празднует новую крупную победу. "Зеленые" на выборах в баварский ландтаг - земельный парламент - удвоили свое представительство.

Катарина Шульце, одна из лидеров баварских "зеленых", торжествует: "Мы получили 18 % голосов, у нас никогда не было такой поддержки".

Сегодня победа "зеленых" - отражение общей политической тенденции в Германии. Популярность их идей растет и на общенемецком уровне.

Вот что думает по этому поводу активистка партии Кирстен Лаутенбах: "Это для меня сюрприз в хорошем смысле слова, у нас не было таких отличных результатов. И очень здорово, что наше влияние увеличивается, даже когда мы остаемся в оппозиции".

Если "зеленые" упиваются успехом, то партия ХСС, союзник по федеральной коалиции партии Меркель, потеряла избирателей, и с ними - абсолютное большинство в ландтаге.

Из Мюнхена передает корреспондент Euronews Джона Каллгрен: "Сейчас все взгляды устремлены на Хорста Зеерхоффера, лидера баварского ХСС и главы МВД в правительстве Меркель. Уйдет ли он в связи с такой конфузией в отставку? И что все это означает для коалиции федерального канцлера?".