Порошенко: «государственной церкви не будет»

Никто не будет насильно переводить православных священнослужителей и прихожан из одной церкви в другую: об этом заявил президент Украины на массовом богослужении в центре Киева. Государственной церкви, по его словам, в стране не будет. В то же время светская власть обещает твёрдо защищать тех, кто свой выбор сделает.