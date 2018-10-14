Семь новых святых

Фасад собора Святого Петра в Ватикане украсили в воскресенье портреты семи новых католических святых: папа римский Франциск произнёс на латыни формулу канонизации под аплодисменты тысяч верующих перед началом торжественной мессы.

Среди причисленных к лику святых - архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Ромеро, заботившийся о бедняках. Его убили в 1980 году правые боевики прямо во время богослужения. На воскресной мессе было много его соотечественников:

- Он стал мучеником, мучеником сальвадорского народа. Он боролся со злом , проповедовал добро, во имя людей, во имя каждого из нас, - говорит эта женщина.

Вместе с Ромеро был причислен к лику святых и папа римский Павел VI, который в 60-х годах прошлого века провёл смелые реформы по модернизации церкви. Во время богослужения папа Франциск использовал принадлежавшие им предметы литургического облачения, в том числе пояс сальвадорского архиепископа со следами его крови.

По случаю канонизации на мессу в Ватикан приехали действующие и бывшие главы государств и правительств. Обряд прошел во время Синода епископов по проблемам молодежи, который открылся в Ватикане с 3 октября.