«Лесли» на Пиренеях

Более 15 тысяч домов в Португалии остались без света из-за шторма «Лесли». Скорость ветра достигала 170 км/ч. Больше других пострадал регион Лейрия в самом центре страны.
В Португалии отменены три десятка авиарейсов, перекрыты несколько автотрасс и железных дорог.
О пострадавших не сообщается, хотя опасные ситуации возникали повсеместно:
«Тут всё перевёрнуто вверх дном из-за сильного ветра. Ветер выбил окно, стекло разбилось об колонну. Я крикнул посетителям и сотрудникам, чтобы они укрылись в ванных комнатах и на кухне. Там они под защитой стен, во всяком случае осколки стекла не летают по всему помещению», — рассказывает хозяин ресторана.
На территорию Испании «Лесли» вступил уже несколько ослабевшим, но всё равно скорость порывов ветра достигала сотни км/ч. Местные власти предупреждают о проливных дождях, возможных наводнениях и селях в горных районах.