«Лесли» на Пиренеях

Более 15 тысяч домов в Португалии остались без света из-за шторма «Лесли». Скорость ветра достигала 170 км/ч. Больше других пострадал регион Лейрия в самом центре страны.

В Португалии отменены три десятка авиарейсов, перекрыты несколько автотрасс и железных дорог.