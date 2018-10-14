Чаепитие в буддистском храме

Около 50 человек посетили в воскресенье буддистский храм Сайдайи в Наре, древней столице Японии. Приготовленный монахом чай был разлит в чашки диаметром около 40 см. Некоторым потребовалась помощь, чтобы держать их. Согласно легенде, традиция поить местных жителей чаем была положена буддийским священником почти 780 лет назад. Такая церемония проводится здесь три раза в год. По словам одной из побывавших здесь школьниц, вкус у чая мягкий и приятный. Она также сказала, что чашка была такой тяжёлой, что у неё до сих пор болят руки.