Открылся кинофестиваль имени братьев Люмьер

Во французском Лионе в 10-й раз проводится ежегодный кинофестиваль имени братьев Люмьер. В этом году его открыл известный испанский актёр Хавьер Бардем, сыгравший в представленной здесь ленте «Все знают», которую снял иранский режиссёр Асгар Фархади.

Бардем рассказал, почему захотел принять участие в съёмках фильма: «Мне хотелось работать с Асгаром Фархади, с этими актёрами, среди которых моя жена, и это многое упрощало. К тому же съёмки проходили всего минутах двадцати от моего дома. Но главное – мне хотелось работать с Фархади».

«Это очень важный фестиваль, потому что он даёт возможность увидеть фильмы, которые запомнились, стали частью французской традиции, – говорит Моника Белуччи, итальянская актриса. – Благодаря этому фестивалю многим фильмам открывается дорога к экранам европейских и многих других стран».

Своими ожиданиями от фестиваля поделился мексиканский режиссёр Гильермо Дель Торо: «Хочу увидеть отреставрированную копию фильма Эдгара Ульмера "Объезд" – один из шедевров в жанре "нуар". Лента была в общественном достоянии, поэтому никто её не восстанавливал».

«На этом фестивале нет жюри, здесь не присуждают премий, и это, на мой взгляд, лучше всего», - отметил актёр Кристофер Ламберт.

В этом году на фестивале будет показано 180 фильмов в 40 кинотеатрах города Лион, где когда-то было изобретено кино. Публика в восторге:

– Это потрясающе, так здорово – можно увидеть актёров, пообщаться с разными людьми, увидеться с друзьями. Уже 10-й год здесь такая исключительная неделя, можно увидеть прекрасные фильмы.

– Сюда приезжал Квентин Тарантино, он был очень увлечён французским кино, он рассказывал нам о 1950-х годах и о своих первых шагах в кинематографе. Мы знакомимся здесь с настоящими шедеврами.

– На фестивале можно посмотреть фильмы, снятые 50 или 60 лет назад, причём в отреставрированном виде. К тому же здесь царит удивительная атмосфера, и можно поделиться своими впечатлениями с другими.

Из Лиона передаёт журналист Euronews Андреа Болито: «На кинофестиваль имени братьев Люмьер приехали голливудские звёзды, но он рассчитан прежде всего не на профессионалов киноиндустрии, а на публику, на людей, которые любят кино. В прошлом году фестиваль привлёк более 170 тысяч человек, а в этом году билетов будет продано, похоже, ещё больше, и это явно означает, что фестиваль нашёл своего зрителя».