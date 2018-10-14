Бывший лидер британской партии UKIP Найджел Фараж проводит кампанию в поддержку курса на выход страны из ЕС, в рамках которой встретился с жителями города Торки.
Найджел Фараж: разговор не состоялся
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Найджел Фараж: разговор не состоялся
«Так нельзя – наобещать людям с три короба, а потом не представить абсолютно никакого плана действий, – заявил ему один из пришедших на встречу активистов. – Наша страна оказывается в полнейшем проигрыше, под угрозой будущее людей. Найджел, вы нас предали. Вы предали молодёжь».
Найджел Фараж попытался вступить в дискуссию, задав вопрос о демократии в Европейском союзе, но собеседник продолжил выступать с обвинениями, и разговор не состоялся.