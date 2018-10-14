"Брексит": соглашение не достигнуто

Брюсселю и Лондону не удаётся достичь согласия по ряду важных вопросов, связанных с предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза. Об этом в воскресенье написал в своём твитере главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье: «Мы встретились сегодня с Домиником Раабом и командой британских переговорщиков. Несмотря на все усилия, ряд ключевых проблем по-прежнему не разрешён, включая вопрос о границе с Ирландией».