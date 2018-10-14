Союзники Меркель теряют большинство

Союзники Ангелы Меркель теряют абсолютное большинство по итогам земельных выборов в Баварии. Христианско-социальный союз у себя дома хоть и остаётся на первом месте — 35,5% — но такой результат считают поражением: за всю послевоенную историю Германии ХСС в Баварии в общей сложности лишь 17 лет не обладал абсолютным большинством.