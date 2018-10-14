Союзники христианских демократов канцлера Германии Ангелы Меркель потеряли абсолютное большинство в земельном парламенте Баварии. По итогам прошедших выборов в ландтаг Христианско-социальный союз (ХСС) одержал победу, но она оказалась пирровой: 35,5% - очень плохой результат для партии, которая за всю послевоенную историю Германии лишь 17 раз не составляла абсолютное большинство в баварском ландтаге.
ХСС в Баварии: победа = поражение
ХСС в Баварии: победа = поражение
"Конечно, этот день для нас оказался нелёгким. Наши результаты оставляют желать лучшего, и это очень болезненно. Но мы принимаем эти результаты со смирением и постараемся извлечь из них урок. Мы беспристрастно проанализируем всё это", - сказал глава баварского правительства Маркус Зёдер, член ХСС и кандидат от этой партии.
Но самое значительное поражение в Баварии потерпели партнёры Меркель по коалиции социал-демократы, набравшие лишь около 10% голосов.
Ликование в стане "зелёных": они впервые добились столь крупного успеха - второго места и 19% голосов.
Прорыв совершили и силы, позиционирующих себя в качестве альтернативы традиционным партиям. Объединение "Свободные избиратели" (FW) получило 11,5% голосов, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 11% и впервые проходит в ландтаг.
Резкое падение популярности младших союзников Ангелы Меркель политологи связывают в первую очередь с миграционным кризисом — вернее, с неоднократными резкими изменениями партийной линии по этому вопросу.
Несмотря на потери, ХСС, по даным немецких СМИ, намерена сформировать земельное правительство и с понедельника начнет коалиционные переговоры.